Deve scontare oltre un anno di carcere per associazione per delinquere: individuato a Buttapietra e portato a Montorio

Dopo l'arresto compiuto a Legnago, sempre nella giornata di venerdì 15 marzo, i carabinieri comunicano di aver individuato e arrestato a Buttapietra un cittadino trentaquattrenne di origini siciliane. Secondo quanto viene riportato in una nota dei militari dell'Arma, i carabinieri della stazione di Cà di David hanno compiuto l'operazione in esecuzione a un ordine per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Palermo.

In base a quanto si apprende, l'uomo in questione risulterebbe essere «già noto alle forze dell’ordine» e condannato ad espiare la pena detentiva di un anno e tre mesi per «il reato di associazione per delinquere, commesso dal 2015 al 2021 in Trapani». Dopo aver adempiuto alle formalità di rito, i carabinieri hanno portato il trentaquattrenne di origini siciliane presso il carcere di Verona Montorio, dove è stato messo a disposizione della competente autorità giudiziaria.