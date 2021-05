Cerca di prendere l'arma ad un'agente in una colluttazione, 47enne arrestato

La donna, agente della polizia locale, ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni. Il fatto è avvenuto a Verona, in Via Marin Faliero. L'uomo è stato accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di fornire le generalità

Oggi, 12 maggio, è stato convalidato in tribunale a Verona l'arresto effettuato ieri pomeriggio dalla polizia locale. In Via Marin Faliero, nel quartiere Saval, gli agenti hanno fermato un 47enne accusandolo di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.



L'uomo di origini pugliesi, alterato dall'alcol e già protagonista di simili episodi, aveva dato in escandescenze e aveva tentato la fuga, mentre i vigili di quartiere stavano verificando una segnalazione sulla presenza di avventori ubriachi e senza mascherine in un plateatico. Senza fornire le proprie generalità, il 47enne ha prima tentato di allontanarsi e poi. Vittima della violenza dell'uomo, un'agente donna, che ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni. Fortunatamente, il peggio è stato evitato grazie ai nuovi cinturoni in dotazione alla polizia locale, che hanno un blocco fisico sulla fondina. Blocco rimovibile solo dall'agente proprio per impedire l’asportazione dell’arma da parte di altre persone.. Stamattina, il giudice ne ha convalidato l'arresto ed ha disposto il rinvio a giudizio per tutti i reati ascritti. L'udienza è fissata per lunedì 17 maggio, nel frattempo il soggetto è stato rimesso in libertà con obbligo di firma in questura.