Tenta di rientrare nella casa della ex moglie, colto sul fatto dai carabinieri

È un uomo di 34 anni, arrestato dai militari a Peschiera per violazione del domicilio. Il giudice gli ha ordinato di non avvicinarsi più alla ex compagna e di non tornare nel comune gardesano

È stato colto in flagrante mentre cercava di entrare nella casa della ex moglie, a Peschiera del Garda, e per questo i carabinieri lo hanno arrestato per violazione del domicilio. L'uomo è un 34enne di origini rumene, attualmente senza fissa dimora in Italia. Le iniziali del suo nome sono D.G..

L'ex moglie dell'arrestato era stata ripetutamente minacciata dall'uomo e ha temuto che lui potesse entrare in casa per farle del male. Per questo, durante lo scorso fine settimana, lei ha chiamato i carabinieri.

I militari sono giunti rapidamente all'abitazione della donne, sorprendendo l'ex coniuge proprio mentre tentava di entrare dalla terrazza. D.G. è stato quindi arrestato per violazione di domicilio e successivamente giudicato con rito direttissimo.

D.G. è stato rimesso in libertà, ma gli sono stati imposti il divieto di ritorno nel territorio di Peschiera del Garda ed il divieto di avvicinamento all'ex moglie.