Accoltellato alla schiena mentre scappa in bici, 32enne in ospedale. Preso l'aggressore

Si è svolta questa mattina, 25 giugno, l'udienza di convalida dell'arresto di 34enne di origini cagliaritane accusato di tentato omicidio e di porto abusivo di arma. L'uomo è stato bloccato dalla polizia giovedì scorso, 23 giugno, dopo le 20 in Via Madonna di Campagna, a Verona, dopo aver accoltellato alle spalle un 32enne ucraino. La vittima è stata ferita all'altezza del rene ed è stata salvata da un residente che ha chiamato subito i soccorsi. Il ferito è stato infatti ricoverato rapidamente nel reparto di terapia intensiva, è stato operato ed viene tenuto in coma farmacologico. L'aggressore, invece, è stato fermato e portato in carcere a Montorio dove oggi è stato interrogato dal giudice per indagini preliminari.

Sull'aggressione sono ancora in corso le indagini da parte degli agenti della questura veronese. Secondo quanto ricostruito finora, come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, il 32enne avrebbe avuto una lite con il fratello del 34enne. Le ragioni del diverbio non sono note, ma pare che l'arrestato sia stato chiamato dal fratello che chiedeva aiuto. L'uomo sarebbe stato accompagnato sul luogo del litigio da un conoscente e avrebbe spalleggiato il fratello. A quel punto, il 32enne avrebbe deciso di scappare e sarebbe salito su una bicicletta. E proprio mentre era sul sellino per fuggire sarebbe stato accoltellato.

La ferita, molto profonda, poteva costargli la vita, ma il veloce arrivo dei soccorritori ed il successivo intervento dei medici in ospedale hanno permesso al 32enne di sopravvivere. E altrettanto efficace è stato anche l'intervento della polizia che ha permesso di bloccare l'aggressore, risultato essere pregiudicato come il fratello.