Scappa dal negozio con lo smartphone della titolare, 53enne bloccato dai poliziotti

Avrebbe approfittato di un momento di distrazione della titolare di un negozio di Piazza Isolo, a Verona per rubarle lo smartphone e scappare. La sua fuga però è stata breve perché l'uomo è stato subito bloccato dagli agenti della squadra Volanti.

L'episodio, riferito dalla Questura scaligera, è accaduto ieri, 3 marzo, intorno alle 12.30. I poliziotti sono intervenuti in Piazza Isolo dopo aver ricevuto dalla centrale operativa la segnalazione di un furto da parte della titolare di un negozio di vini. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti sono riusciti in pochi minuti a rintracciare il responsabile.

L'uomo, un 53enne già noto alle forze dell'ordine, alla vista dei poliziotti ha accelerato il passo nel tentativo di dileguarsi, ma è stato fermato. Con sé, oltre al cellulare appena rubato, aveva anche altri due smarphone, di cui non è riuscito a giustificare il possesso.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è finito in manette con l’accusa di tentato furto e ricettazione. Il cellulare appena rubato è stato poi restituito alla proprietaria.

Questa mattina, il giudice ha convalidato l'arresto ed ha disposto nei confronti del 53enne la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.