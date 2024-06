Arrestato un uomo a Lazise sorpreso nel tentativo di rubare due biciclette da settemila euro

Nella giornata di ieri, venerdì 21 giugno, i carabinieri della stazione di Lazise riferiscono di aver arrestato un quarantunenne italiano, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di «furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli». In particolare, secondo quanto è stato spiegato dai militari, nel pomeriggio di ieri su segnalazione di un privato cittadino, il quale si sarebbe insospettito dall’atteggiamento di un uomo che avrebbe armeggiato su delle biciclette parcheggiate a una rastrelliera, i carabinieri sono poi intervenuti nei pressi di un parco giochi del centro di Lazise.

Qui i carabinieri avrebbe dunque sorpreso il quarantunenne impegnato «nel tentativo di asportare due biciclette di ingente valore, ancorate alla rastrelliera con un lucchetto». L’uomo, secondo quanto descritto dai militari, sarebbe quindi prontamente stato bloccato e le due biciclette, del valore complessivo di settemila euro circa, sono state restituite al legittimo proprietario. Quest’ultimo, che si trovava a Lazise per un periodo di vacanza, ha poi sporto regolare denuncia per il tentato furto.

L’uomo fermato, invece, è stato arrestato in flagranza di reato e, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Peschiera del Garda, messo così a disposizione della procura della Repubblica di Verona. Nella mattinata odierna, sabato 22 giugno, su disposizione dell'autorità giudiziaria scaligera, il quarantunenne è stato condotto dinanzi al giudice del tribunale di Verona, il quale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed ha rinviata l’udienza a settembre 2024. I carabinieri, infine, evidenziano che la misura è stata «adottata di iniziativa da parte del comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».