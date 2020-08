Sorpreso a tagliare pneumatici in un parcheggio di Villafranca e arrestato

Domenica scorsa, 23 agosto, i carabinieri di Villafranca di Verona hanno arrestato un cittadino italiano per danneggiamento aggravato. Le iniziali del nome dell'arrestato sono M.R., è un uomo del '77 che risulta residente nel milanese, ma di fatto sarebbe senza fissa dimora.

I fatti sarebbero avvenuti all'esterno della sala slot di Via Portogallo a Villafranca. M.R. si trovava nel parcheggio quando è stato sorpreso a tagliare i pneumatici di un'auto. Il primo ad accorgersi del fatto è stato il proprietario della vettura, il quale si è scontrato con l'uomo per fermarlo. In seguito, è intervenuta in soccorso anche la compagna della vittima. Alla scena ha assistito un cittadino, che ha chiamato i carabinieri.

I militari giunti sul posto hanno sequestrato le cesoie di M.R., il quale è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della locale caserma.

Ieri mattina, l'arresto è stato convalidato ed M.R. è stato condannato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione. La pena è stata sospesa.