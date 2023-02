Sconta una lunga pena per mafia, esce dal carcere e viene nuovamente arrestato con l'accusa di stalking

L'uomo in questione è un quarantaquattrenne che, dopo essere uscito dal carcere avendo scontato una condanna per mafia, sarebbe però stato nuovamente arrestato con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex compagna. A darne notizia è l'agenzia Ansa Veneto che spiega come l'uomo risulterebbe originario della provincia di Crotone ed attualmente domiciliato a Verona. In base a quanto riportato, l'uomo sarebbe risultato sottoposto alla libertà vigilata per la durata di un anno, dopo aver espiato una «condanna decennale» comminata nell'ambito del cosiddetto processo "Aemilia".

Il quarantaquattrenne avrebbe ricevuto l'autorizzazione dal giudice affinché potesse trascorrere il fine settimana con il figlio minorenne nell'attività della ex trentenne, situata in provincia di Reggio Emilia. Secondo gli inquirenti, tuttavia, sarebbe stato proprio in questa circostanza che l'uomo avrebbe messo in atto «gravi condotte persecutorie» nei confronti della donna che lo avrebbe poi denunciato ai carabinieri.

In base a ciò che proprio quest'ultima avrebbe raccontato e sulla scorta inoltre delle indagini operate dagli inquirenti, sarebbe emerso che l'uomo l'avrebbe «minacciata diverse volte», poiché lei si sarebbe rifiutata di riallacciare la loro precedente relazione, anche con frasi del tipo «tu sei mia, devi morire con me», oppure «non permetterò a nessun uomo di stare vicino a te».