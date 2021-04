Spaccio nelle case disabitate di Breccia Cappuccini, arrestato 28enne

L'arresto è stato effettuato dalla polizia locale durante un'operazione di controllo ed indagine. Gli agenti erano stati insospettiti da uno strano via vai in entrata e uscita da Via Faccio

Questa mattina, 29 aprile, è stata disposta la custodia cautelare per il giovane arrestato ieri dalla polizia locale di Verona perché trovato in possesso di 22 grammi di eroina. L'arresto è stato effettuato dal nucleo operativo di polizia giudiziaria durante un'operazione di controllo ed indagine nell'area delle case disabitate di Breccia Cappuccini.

Ad insospettire, nei giorni scorsi, gli agenti è stato uno strano via vai di giovani che, in entrata e uscita da Via Faccio, andavano probabilmente a rifornirsi di droga in un posto ben nascosto. I controlli hanno permesso di individuare lo stabile dove avveniva la vendita illecita di sostanze stupefacenti, un immobile molto degradato dove ieri gli agenti si sono appostati per aspettare il sospettato ed effettuare l'arresto. I 22 grammi di eroina sono stati trovati addosso ad un ragazzo pakistano di 28 anni e senza fissa dimora, il quale utilizzava lo stabile come rifugio ma anche come luogo in cui effettuare la consegna delle dosi. Sul posto sono stati infatti trovati pezzi di plastica utilizzati per la preparazione e il confezionamento delle dosi.

Lo stabile è oggetto di un ampio programma di demolizioni che interessa tutte le abitazioni disabitate di Breccia Cappuccini. Di questo programma e dell'arresto, hanno parlato il sindaco di Verona Federico Sboarina, l'assessore alla Sicurezza Marco Padovani ed il commissario del nucleo operativo di polizia giudiziaria Monica Castellani.

«Un'attività di prevenzione che ha portato in carcere uno spacciatore di eroina - ha detto il sindaco - Due obiettivi raggiunti in una sola operazione: eliminare dalla piazza sostanze letali come l'eroina e mandare dietro alle sbarre chi delinque. Ancora una volta, l'importante lavoro di pattugliamento e controllo effettuato dalla polizia locale su tutto il territorio, ha reso possibile l’individuazione e il blocco di un importante giro di spaccio. Nello stabile, che sarà presto demolito, lo spacciatore, posizionato al secondo piano, effettuava le consegne attraverso il lancio delle dosi dalla finestra. Per bloccarlo gli agenti sono intervenuti passando dal tetto, sorprendendolo al momento del suo arrivo nello stabile».

«Prosegue l'attività di contrasto al microspaccio di sostanze stupefacenti da parte della polizia locale - ha aggiunto Padovani - Un'attività che vede impegnati gli agenti su tutto il territorio, con pattugliamenti regolari, in particolare nelle zone più sensibili della città. Questo risultato è la cifra dell’impegno costante dei nostri agenti e di questa amministrazione, che ha fatto della lotta alla microcriminalità e allo spaccio di stupefacenti uno dei suoi obiettivi prioritari».