Spacciatore arrestato dalla polizia locale: in casa cocaina e denaro contante

Nuovo arresto della polizia locale a Verona per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. A finire in manette è stato un cittadino romeno 49 enne nella zona di Porto San Pancrazio a Verona. Secondo quanto si apprende da una nota della polizia, nel processo per direttissima di oggi, in cui il giudice ha convalidato l'arresto, l'uomo avrebbe infine patteggiato la pena in sei mesi di reclusione e mille euro di multa, con soldi e cellulare restituiti. Ora si trova nuovamente in libertà.

Grazie alle segnalazione dei cittadini, gli agenti coadiuvati dal cane "Pico", sarebbero riusciti ad individuare l’appartamento dell'uomo 49 enne, verificando e osservando i clienti che vi sarebbero andati per acquistare la merce. All’interno dell’immobile sarebbero poi stati scoperti 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, sostanze da taglio e attrezzature per confezionare le dosi ed oltre 600 euro in contanti. Nella cantina sarebbero stati scovati dal cane Pico anche 120 grammi di marijuana, custoditi in una confezione di cellophane oltre ad un altro bilancino.

«Ancora un colpo allo spaccio della droga, - afferma il sindaco Federico Sboarina - l’ennesimo nel giro di pochi giorni. Questa è un’attività che non si ferma mai, prosegue quotidianamente controllando a tappeto tutte le zone più sensibili del territorio e rispondendo in maniera immediata e puntuale alle segnalazioni di cittadini e residenti». Così ha commentato a sua volta l'assessore alla Sicurezza Daniele Polato: «Le operazioni dei nostri agenti sono sempre puntuali ed efficienti. I venditori di morte trovano a Verona un contrasto deciso, non ci fermeremo anche perchè l'arma migliore contro gli spacciatori è rendergli la vita impossibile».