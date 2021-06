Compra eroina per 20 euro, arrestato a Verona un uomo di 55 anni

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Verona, durante un normale servizio di perlustrazione svolto in zona Montorio di Verona e finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, riferiscono di aver «notato un 55enne veronese ricevere una banconota da 20 euro da un altro 32enne della zona». Il gesto, spiegano i militari dell'Arma in una nota, sarebbe stato compiuto «in modo furtivo e veloce» ed avrebbe «anticipato un successivo scambio di qualcosa, che i carabinieri avevano a quel punto intenzione di scoprire».

Così i militari che in quel momento erano in transito in via Mondadori riferiscono di aver «immediatamente fermato la gazzella e bloccato le due persone, trovando, oltre ai soldi, una dose di eroina in mano al 32enne». In base a quanto riportato dai carabinieri, il 55enne sarebbe un uomo «senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato», il quale è stato quindi «arrestato per spaccio di 0,6 grammi di eroina e tradotto in cella in attesa del processo per direttissima».

Per quanto riguarda invece il 32enne, quest'ultimo è stato «segnalato alla competente Prefettura quale assuntore di sostanze psicotrope». I carabinieri spiegano infine che sia la droga che i soldi sono stati posti sotto sequestro penale. Celebrata l'udienza, il 55enne veronese «ha chiesto i termini a difesa e a seguito della convalida dell'arresto è stato liberato per il conseguente inserimento in comunità». Il processo, in base a quanto si apprende, è stato rinviato al prossimo 22 settembre.