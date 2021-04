Insolito via vai in un B&B di Borgo Roma, al suo interno smercio di stupefacenti

Ieri pomeriggio, 9 aprile, i carabinieri di Verona hanno arrestato una padovana, classe '81 e incensurata, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Da alcuni giorni, hanno riferito i militari scaligera, diverse segnalazioni provenivano da alcuni abitanti del quartiere Borgo Roma. In particolare, in Via Tombetta, un via vai di uomini che entravano ed uscivano da un bed&breakfast aveva fatto pensare ad un giro di prostituzione.

I carabinieri hanno così organizzato un servizio di osservazione durante il quale hanno fermato una donna che poco prima era uscita dal b&b. La donna aveva in mano delle chiavi, molto probabilmente di una delle stanze. A quel punto, i militari sono entrati insieme a lei nella struttura. Vicino a due bottiglie da mezzo litro d'acqua è stata trovata una cannuccia generalmente utilizzata per fumare cocaina. Per i carabinieri è stato inevitabile, a quel punto, procedere con una perquisizione personale e locale. All'interno di una confezione di cracker, posta su di uno scaffale, sono stati trovati 40 grammi di cocaina e 96 di hashish. Inoltre, sono stati trovati un bilancino elettronico e materiale per suddividere gli stupefacenti in dosi confezionate.

Così, alle 17 di ieri, la donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Terminate le formalità di rito, la donna è stata accompagnata alla propria abitazione dove è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Questa mattina il suo arresto è stato convalidato ed è stato disposto per lei l'obbligo di firma due volte alla settimana. La sua prossima udienza è stata fissata per il 25 maggio.