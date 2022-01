Vendeva cocaina per conto di due fratelli, arrestato e messo ai domiciliari

Ieri, 21 gennaio, i carabinieri del nucleo investigativo di Verona hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di aver più volte acquistato e ceduto cocaina. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale su richiesta della Procura. L'uomo è un pregiudicato di origini baresi, ma residente a Verona ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Secondo quanto accertato dalle indagini degli inquirenti svolte tra aprile e luglio del 2020, l'arrestato acquistava la cocaina da due fratelli albanesi, già arrestati in flagranza di reato lo scorso 4 luglio 2020 e poi condannati. La sostanza era acquistata in quantità tali da consentire all'uomo di rivenderla ad altrettanti tossicodipendenti per poi versare i proventi ai due fratelli, trattenendosi una provvigione.

I militari sono giunti alla sua identificazione proprio grazie all’arresto dei due albanesi, uno dei quali era stato colto in flagranza mentre stava consegnando circa 100 grammi di cocaina all’interessato mentre l’altro era stato fermato nei pressi di un appartamento. Nell'abitazione poi, a seguito di perquisizione, furono trovate numerose dosi di cocaina e materiale per il confezionamento dello stupefacente. E i riscontri all’operazione, condotti di concerto con i militari del nucleo radiomobile di Verona, avevano anche consentito di arrivare anche al nascondiglio ricavato in una siepe di un giardino pubblico, nel quale i due fratelli avevano occultato per poi smerciarle su strada, al dettaglio, altre dosi di cocaina.

Con questa operazione, i militari dell'Arma pensano di aver chiuso il cerchio su un fiorente smercio di stupefacenti in città che, al momento dell’arresto dei due fratelli, come poi accertato in sede di perquisizione, aveva fruttato circa 40mila euro in contanti, anch'essi sequestrati.