Una notte e due rapine per un 27enne: i carabinieri lo rintracciano e finisce in carcere

I carabinieri di San Bonifacio riferiscono di aver compiuto l'arresto di un 27enne, senza fissa dimora e di origine marocchine, ritenuto dai militari responsabile di due rapine nei confronti di alcuni suoi connazionali. I carabinieri spiegano di averlo arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale scaligero, dopo larichiesta della locale Procura della Repubblica che aveva recepito le risultanze investigative degli stessi militari dell’Arma.

In base a quanto riferito dai carabinieri, lo scorso mese di novembre durante le ore notturne il 27enne arrestato avrebbe aggredito un suo connazionale nei pressi dei giardini della stazione ferroviaria, puntandogli un coltello alla gola e rapinandolo del suo telefono cellulare. In seguito, lo stesso uomo si sarebbe quindi spostato nell’area del parcheggio "San Marco" dove avrebbe quindi aggredito un altro connazionale, scagliandogli contro una bicicletta ed una bottiglia, nonché minacciandolo con il medesimo coltello e costringendolo a consegnargli denaro e documenti.

Quest’ultimo gesto, secondo il resoconto fornito dai militari dell'Arma, non sarebbe però sfuggito allo sguardo della prima vittima, la quale aveva seguito il 27enne poi arrestato, sorprendendolo quando questi avrebbe quindi reiterato la sua condotta. Pertanto, grazie alle indicazioni fornite dalle vittime e all’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona, unite alle informazioni raccolte sul territorio, i carabinieri spiegano di essere riusciti ad individuare il 27enne quale responsabile delle due rapine. L’arrestato, secondo quanto riferito dai carabinieri, risulterebbe inoltre già gravato da numerose segnalazioni di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. Il 19 ottobre 2020, sarebbe infatti già stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di San Bonifacio per "furto con strappo aggravato e minaccia". Ora, dunque, il 27 enne si trova presso il carcere di Vicenza.