Rapina in un supermercato in piazza Cittadella a Verona: gli agenti delle volanti arrestano tre uomini

La questura di Verona riferisce dell'arresto di tre uomini ad opera degli agenti delle volanti, avvenuto dopo un breve inseguimento nella serata di lunedì 17 ottobre. I tre, secondo la ricostruzione dei fatti forniti dalla polizia, si sarebbero «resi responsabili di una rapina all’interno del supermercato Aldi di Piazza Cittadella». Secondo quanto si apprende, i tre sarebbero un ventenne, un trentottenne e un cinquantenne, i quali risulterebbero peraltro tutti «già noti alle forze dell’ordine» e sarebbero «entrati all’interno del punto vendita intorno alle 20.30». In seguito, chiarisce la nota della questura, dopo che avrebbero «occultato alcune bottiglie di alcolici sotto gli indumenti», i tre si sarebbero diretti verso l’uscita.

Una volta giunti sull'uscio del supermercato, a fermarli sarebbe stato l’addetto alla vigilanza, contro il quale i tre uomini si sarebbero però scagliati. In particolare, mentre il più giovane lo avrebbe «trattenuto impedendone i movimenti», il trentottenne lo avrebbe «colpito con un pugno» e il cinquantenne «con un calcio», per poi scappare a piedi con le bottiglie rubate. Dopo un breve inseguimento, i tre sarebbero però stati bloccati dagli agenti delle volanti all’intersezione tra Corso Porta Nuova e via Paglieri.

Al termine degli accertamenti, la nota della questura rivela che i tre uomini sono stati arrestati con l'accusa di «rapina aggravata in concorso e lesioni personali», inoltre, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, sono stati accompagnati presso il carcere di Montorio, in attesa dell’udienza di convalida. Ieri, chiarisce la questura, dopo la convalida degli arresti, il giudice ha disposto nei confronti di tutti e tre «la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria». La stessa questura di Verona, infine, precisa che «la responsabilità penale degli arrestati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile».