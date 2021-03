Rubano merce al supermercato e fuggono: arrestati dagli agenti delle volanti di Verona

La questura scaligera riferisce dell'arresto di due cittadini marocchini di 31 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale, avvenuta giovedì 11 marzo intorno alle ore 11.30, con l’accusa di rapina. L'arresto è stato eseguito dagli agenti delle volanti e dagli uomini della squadra mobile di Verona. La polizia spiega che dai primi accertamenti sarebbe emerso che i due giovani si sarebbero introdotti nel supermercato Esselunga di viale del Lavoro ed avrebbero poi prelevato dagli scaffali profumi e prodotti elettronici. Dopo averne strappate la confezione, i due li avrebbero occultati nelle tasche dei loro abiti, per poi uscire senza pagare.

Fermati dagli addetti alla vigilanza che avevano notato i loro movimenti sospetti, i due cittadini marocchini sono stati accompagnati nell’area assistenza clienti, in attesa dell’arrivo degli agenti delle volanti. Secondo ciò che riferisce la questura di Verona, da subito i due giovani si sarebbero dimostrati insofferenti e, dopo qualche istante, con uno scatto fulmineo, avrebbero tentato di scappare scavalcando il bancone e gettando a terra la protezione in plexiglass e i computer collocati sopra. A quel punto, gli addetti alla vigilanza avrebbero cercato di bloccarli, ma i due giovani, dimenandosi e sbracciandosi energicamente, sarebbero comunque riusciti ad allontanarsi correndo fuori dal supermercato.

La fuga, tuttavia, sarebbe stata piuttosto breve, con uno dei due malviventi fermato dopo qualche decina di metri dagli addetti alla vigilanza ed arrestato dai poliziotti delle volanti, giunti immediatamente sul posto. Il secondo giovane, invece, sarebbe stato fermato dopo pochi minuti in viale dell’Artigianato dal personale della squadra mobile scaligera. La merce sottratta, comprensiva di quattro profumi, tre powerbank ed auricolari, per un valore complessivo di oltre 250 euro, è risultata danneggiata e non più rivendibile. Questa mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per uno dei due giovani e della presentazione alla polizia giudiziaria due volte la settimana per l’altro.