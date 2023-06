​Rapinata una farmacia a Verona: i carabinieri arrestano un uomo e una donna

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Verona, riferiscono in una nota di aver arrestato «un 48enne ed una 38enne, in quanto ritenuti responsabili della rapina aggravata consumata presso una farmacia di via Muro Padri nel tardo pomeriggio di sabato scorso».

Le indagini svolte nell’immediatezza, secondo quanto spiegato dai militari dell'Arma, avrebbero infatti permesso di «ricostruire le mosse della coppia». In particolare, riporta la nota dei carabinieri, la donna sarebbe entrata «simulando di essere una cliente per distrarre i due farmacisti», mentre il complice, «travisato con cappellino da baseball, occhiali da sole e mascherina chirurgica», l’avrebbe raggiunta subito dopo e, «armato di pistola, successivamente rivelatasi falsa», si sarebbe fatto «consegnare l’incasso dal titolare, per poi fuggire da solo a bordo di un motorino».

Le pattuglie, intervenute pochi minuti dopo, hanno quindi perlustrato la zona alla ricerca dei presunti responsabili della rapina e, durante tale attività, i carabinieri riferiscono di aver notato dei «vestiti abbandonati per strada in un’area compatibile con la direzione di fuga del malvivente». La successiva analisi delle immagini di videosorveglianza avrebbe poi avvalorato tale ipotesi ed avrebbe così fatto emergere che, proprio in quel punto, il presunto rapinatore si sarebbe effettivamente liberato dei propri abiti ed avrebbe altresì fatto salire sullo scooter la sua pretesa complice.

I successivi accertamenti, chiariscono i militari dell'Arma, avrebbero quindi consentito di «giungere all’identità dei due, rintracciati in serata presso l’abitazione della donna». Le perquisizioni eseguite avrebbero poi permesso di «acquisire diversi riscontri». In particolare, secondo ciò che viene riportato dai carabinieri, sarebbe stato trovato «il coprirete da cui era stata ricavata la sorta di sciarpa poi abbandonata» e, soprattutto, dall’analisi del telefono del presunto rapinatore sarebbe «emersa la ricerca delle farmacie di turno in città effettuata poco prima del "colpo"». I due soggetti, in base a quanto si apprende dalla nota dei militari, sono stati condotti nel carcere di Montorio e il giudice, in sede di interrogatorio di garanzia, ha «convalidato l’arresto e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere in attesa della celebrazione del processo».

Infine, la stessa nota dei carabinieri, precisa che «la misura è stata adottata d’iniziativa da parte del comando procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».