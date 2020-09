Trovati con arnesi da scasso, avevano pedinato un furgone portatabacchi

Oggi, 13 settembre, i carabinieri veronesi hanno tirato le somme dei risultati ottenuti a termine di un'intensa attività di controllo e prevenzione dei fenomeni criminali in città realizzata nel fine settimana.

In Viale Stazione Porta Vescovo, i militari hanno rintracciato e arrestato un marocchino classe '97, pregiudicato, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina in concorso. Lo scorso 14 agosto, a Castelnuovo del Garda, il soggetto, insieme ad un altro connazionale, aveva colpito con calci e pugni un altro marocchino per sottrargli un paio di scarpe, una collana d'argento, un cellulare ed un orologio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Via Pallone, i carabinieri hanno bloccato un veicolo precedentemente segnalato per aver pedinato, ieri, un furgone portatabacchi. I due occupanti del mezzo erano un cittadino classe '91 della provincia di Forlì-Cesena ed un classe 2000 di Reggio Emilia. Entrambi sono pregiudicati e nullafacenti e sono stati deferiti in stato di libertà poiché trovati in possesso di arnesi da scasso. Inoltre, a loro carico, pende anche una proposta di foglio di via obbligatorio.