Rintracciato a Castelnuovo dai carabinieri un 66 enne condannato per contraffazione 

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 aprile 2021, i carabinieri della stazione di Peschiera del Garda riferiscono di aver eseguito un ordine di esecuzione della pena emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bolzano, nei confronti di un pregiudicato sessantaseienne. Quest'ultimo, secondo ciò che riportano i militari dell'Arma, è di origini napoletane ma da molti anni residente a Castelnuovo del Garda e sarebbe stato condannato dalla corte d’Appello di Trento alla pena della reclusione di sei mesi per il reato di contraffazione.

Il sessantaseienne, negli anni passati, in base a ciò che riferiscono i carabinieri, si sarebbe reso responsabile in più occasioni, l’ultima a Bolzano nel 2015 , della vendita di prodotti industriali con nomi e segni distintivi alterati, senza tuttavia macchiarsi mai di reati di più gravi. Questa circostanza, spiegano i carabinieri, potrebbe aver convinto il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano a concedergli di espiare la pena presso il proprio domicilio. I carabinieri di Peschiera, ricevuto il provvedimento, hanno rintracciato ed arrestato il sessantaseienne che, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione dove dovrà permanervi senza uscire per i prossimi sei mesi.