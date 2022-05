Crea scompiglio tra i passanti con una bottiglia in mano in zona stazione: arrestato dalla polizia

«Resistenza a Pubblico Ufficiale» ed «ubriachezza manifesta», sono questi gli illeciti contestati dagli agenti delle volanti a un 23enne che è stato arrestato nei pressi della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Secondo quanto riportato in una nota della questura, il ragazzo si sarebbe aggirato in zona «con fare molesto ed una bottiglia in mano». Gli operatori sono intervenuti intorno alle 20.30, a seguito della segnalazione giunta alla centrale operativa della questura, da parte di alcuni passanti preoccupati.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti riferiscono di aver «intercettato l’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica», nonché di aver «proceduto alla sua identificazione». Secondo quanto accertato, l’uomo sarebbe un «cittadino extracomunitario, classe 1999, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine anche per reati contro il patrimonio». Il giovane, spiega sempre la nota della questura, avrebbe quindi «assunto un atteggiamento molesto ed aggressivo nei confronti dei passanti». Lo stesso «atteggiamento violento», il giovane lo avrebbe inoltre «mantenuto anche nei confronti degli agenti intervenuti, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e colpendo gli agenti, nel tentativo di sottrarsi al controllo, anche durante le fasi dell’accompagnamento presso gli uffici di Lungadige Galtarossa».

Al termine degli accertamenti, il 23enne è stato arrestato per «resistenza a Pubblico Ufficiale» e sanzionato per «ubriachezza manifesta». L’Ufficio Immigrazione della locale questura fa sapere di aver avviato le pratiche relative alla sua espulsione. Questa mattina, il giovane è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto.