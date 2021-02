Ostile ai lavori edili del vicino di casa minaccia gli operai e ne danneggia il camion: arrestato

Secondo quanto riferito dalla questura di Verona, gli agenti delle volanti sono intervenuti ieri, venerdì 5 febbraio, intorno alle 10.30 in via Tonale, a seguito di numerose segnalazioni giunte al 113 per la presenza in strada di un uomo, fortemente alterato, che avrebbe colpito con violenza il camion di un’impresa edile. L'uomo avrebbe utilizzato un oggetto contundente in ferro e avrebbe inoltre minacciato gli operai.

Gli agenti delle volanti spiegano di essere riusciti ad individuare la persona segnalata, un 61 enne veronese già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e la pubblica amministrazione, trovandolo peraltro con ancora in pugno l’oggetto utilizzato per danneggiare il camion. Nello specifico, spiega la nota della questura, si tratta del cavalletto in ferro di una bicicletta, lungo circa 35 centimetri, poi sequestrato daagli agenti.

A scatenare l’ira del 61 enne veronese, secondo la ricostruzione dei fatti forrnita dalla polizia, sarebbero proprio stati alcuni lavori di ristrutturazione posti in essere da un suo vicino di casa e fortemente osteggiati dall’uomo. Il 61enne, infatti, secondo la questura scaligera, dopo aver provato invano a bloccare tali lavori ricorrendo all’autorità giudiziaria, avrebbe deciso di passare alle vie di fatto. La polizia spiega che «in più occasioni» il 61 enne avrebbe cercato di «impedirne la prosecuzione con la forza, minacciando gli operai e danneggiando il camion dell’impresa edile».

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per minacce aggravate e danneggiamento. Il 61 enne, inoltre, è stato sanzionato per la violazione della vigente normativa anti-Covid, essendo privo di mascherina. All’esito del rito direttissimo che si è svolto nella mattinata di sabato 6 febbraio, il giudice ha convalidato l’arresto.