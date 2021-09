Latitante da appena due giorni, sorpreso a mangiare un panino a Veronetta

Ieri pomeriggio, 22 settembre, i carabinieri della sezione operativa di Verona hanno svolto un servizio di prevenzione a Veronetta e lungo Via XX Settembre hanno notato un uomo a loro già noto mentre mangiava un panino all'esterno di un kebab.

L'uomo è un quarantaduenne tunisino ricercato in quanto colpito il 24 agosto scorso da un ordine di custodia cautelare in carcere. Il 42enne era stato sottoposto al divieto di dimora nell'ambito di un processo per reati riguardanti gli stupefacenti. Il divieto era stato però violato dal tunisino e così il giudice aveva disposto la custodia in carcere. Solo due giorni prima dell'arresto di ieri, l'autorità giudiziaria aveva dichiarato il 42enne latitante. Da ieri, l'uomo è in carcere a Montorio.