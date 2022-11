La polizia lo porta dall'hotel al carcere, doveva scontare una pena di 11 anni

Nei suoi confronti pendeva una condanna definitiva a 11 anni, 5 mesi e 28 giorni di reclusione. Lui però era a piede libero. A rintracciarlo è stata la polizia di Verona ieri mattina, 20 novembre, grazie al tempestivo invio della scheda alloggiati da parte di una struttura alberghiera.

La procedura che impone ai gestori di tutte le strutture ricettive di comunicare alla questura le generalità delle persone alloggiate ha consentito di individuare il destinatario di un ordine di carcerazione: un 46enne originario della Romania, ma residente a Napoli. L'uomo era stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione e per associazione a delinquere, tutti reati commessi all'estero. Il latitante è stato raggiunto dagli agenti intorno alle 7.30 di ieri nell'hotel in cui soggiornava. Ora sconterà la pena nel carcere di Montorio.