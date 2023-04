Giovane arrestato dalla polizia: è accusato di aver danneggiato un locale e opposto resistenza agli agenti

La polizia locale di Verona ha comunicato l'arresto di un «cittadino tunisino, 23enne, senza fissa dimora», il quale nel pomeriggio di giovedì, all'interno di un locale di via del Pontiere, avrebbe «dato in escandescenze», dopo aver «infastidito camerieri ed avventori».

Secondo quanto viene riportato in una nota della polizia locale, il giovane avrebbe anche «tentato di prendere dei coltelli dal lavello» e, alla vista degli agenti giunti in pochi minuti, avrebbe pure «iniziato a minacciare e ad usare violenza, danneggiando varie suppellettili, mezzi della polizia locale» e, in aggiunta, «defecando in cella e non fornendo alcuna collaborazione».

La polizia locale di Verona rivela che dopo essere stato «arrestato in flagranza», il ventitreenne questa mattina «è comparso davanti al giudice per la convalida in udienza per il rito per direttissima». A quanto si apprende, l'arresto è stato «convalidato» e sono stati «richiesti i termini a difesa», con l'udienza fissata al prossimo 6 ottobre.