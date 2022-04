Fermato in auto per un controllo ordinario: giovane viene arrestato per detenzione di stupefacenti

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Peschiera del Garda riferiscono in una nota di aver arrestato un ventiseienne incensurato di Verona, con l'accusa di «detenzione di sostanze stupefacenti». L'arresto, secondo quanto si apprende, è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 28 aprile, quando il giovane sarebbe stato fermato per un ordinario controllo alla circolazione stradale, mentre si sarebbe trovato in transito su via Milano a Castelnuovo del Garda.

Il suo comportamento, tuttavia, avrebbe subito destato l’attenzione dei militari. Questi ultimi, infatti, spiegano che il giovane avrebbe «tentato di nascondere un involucro tra le gambe e poi sotto il sedile». Alla richiesta dei militari, dopo un primo tentennamento, lo stesso ragazzo avrebbe quindi «consegnato spontaneamente l’oggetto» che si sarebbe rivelato essere «un pacchetto avvolto da cellophane contenente circa 80 grammi di hashish».

La successiva perquisizione domiciliare, secondo quanto indicato nella nota dei carabinieri, avrebbe permesso loro di «sequestrare ulteriore sostanza stupefacente», in particoare «100 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina suddivisi in 9 dosi». Dopo le formalità di rito relative al suo arresto, il giovane sarebbe dunque stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, così come disposto dal pubblico ministero di turno della procura della Repubblica presso il tribunale di Verona, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si è celebrato in data odierna. In base a quanto si apprende, dopo la convalida dell’arresto, il gip ha accolto la richiesta dei "termini a difesa" avanzata dal legale del ventiseienne, disponendo la liberazione di quest’ultimo e il rinvio dell’udienza ad altra data.