Fermato per un controllo viene trovato in possesso di cocaina e hashish: arrestato ventinovenne

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 maggio, nel corso di un mirato servizio di pattugliamento delle aree più sensibili della città di Verona, i carabinieri della Sezione radiomobile di Verona, riferiscono di aver notato un uomo che, alla loro vista, avrebbe cercato di eludere il possibile controllo. L'episodio, a quanto si apprende, sarebbe avvenuto mentre i militari stavano transitando in piazza Sacco e Vanzetti.

Una volta fermato e sottoposto ad una approfondita ispezione, benché sostenesse di non avere con sé della droga, il soggetto in questione sarebbe stato trovato in possesso di 3,58 grammi di cocaina, suddivisa in due dosi. Inoltre, chiarisce ancora la nota dei carabinieri, l'uomo avrebbe avuto con sé anche «30,85 grammi di hashish», anche in questo caso suddivisa in due parti, nonché «46 compresse da 2 milligrammi di Rivotril», ovvero uno psicofarmaco.

Per tali motivi, l'uomo è stato condotto in caserma per espletare tutte le conseguenti attività di polizia giudiziaria e arrestato per «detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio». Nella mattinata di sabato 11 maggio, il ventinovenne di nazionalità marocchina, che risulterebbe in Italia senza fissa dimora e sarebbe già stato noto alle forze dell'ordine, su disposizione della procura della Repubblica di Verona, è stato condotto dinanzi al giudice del tribunale scaligero. Questi, in base a quanto si apprende, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del «divieto di dimora nel Comune di Verona».

La nota dei militari precisa infine che «la misura è stata adottata d’iniziativa da parte del Comando procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».