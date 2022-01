Tenta di rubare due costosi giubbotti in centro a Verona: arrestato. Il giorno prima si era dedicato ai profumi

La questura di Verona riferisce in una nota dell'arresto di un uomo di 37 anni, avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 gennaio intorno alle ore 14 a Verona. Il soggetto in questione sarebbe infatti entrato nel negozio Ovs di via Roma ed avrebbe cercato di rubare «due capi di abbigliamento senza pagare», dopo «aver strappato la placca anti-taccheggio». La sua condotta sospetta, tuttavia, non è sfuggita all’occhio attento dell’addetto alla vigilanza, il quale, osservate le mosse del giovane all’interno del negozio, lo avrebbe poi fermato non appena oltrepassate le casse, allertando inoltre tempestivamente la polizia.

Giunti sul posto, gli agenti spiegano di aver subito individuato la persona segnalata: si trattava appunto di un uomo 37 enne che, spiega la questura scaligera, risulterebbe peraltro già noto alle forze dell’ordine per «reati contro il patrimonio» e «in materia di stupefacenti». Lo stesso risulterebbe intoltre già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il giovane non sarebbe dunque nuovo a simili episodi: appena il giorno prima, infatti, la polizia spiega che il 37 enne era stato «denunciato dagli agenti delle volanti dopo aver tentato di rubare due profumi in un negozio di via Mazzini».

Al termine degli accertamenti, l'uomo di 37 anni è stato arrestato per «tentato furto aggravato» e i due giubbotti, del valore complessivo di 170 euro, risultati «danneggiati e non più rivendibili», sono stati restituiti al direttore del punto vendita. All’esito del rito direttissimo che si è svolto in mattinata, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di dimora nella provincia di Verona.