Coppia scoperta mentre ruba valigia da un'auto. Uno viene arresto, l'altro fugge

Verso le 15 di ieri, 25 luglio, due pattuglie della squadra Volanti di Verona sono intervenute in Via Palladio, all'angolo con Via Albere, a seguito di una segnalazione di furto. Gli agenti hanno subito notato due uomini che stavano prelevando una valigia bianca e verde da un'auto. I due, alla vista dell'auto della polizia, si sono dati alla fuga in direzione della stazione, lasciando la valigia a pochi metri dal veicolo. I poliziotti, in auto, hanno inseguito uno dei due malviventi, che è stato intercettato poco dopo dai colleghi intervenuti in aiuto.

L'uomo bloccato è stato accompagnato in questura per gli accertamenti, dato che non aveva con sé dei documenti di identificazione. Gli accertamenti hanno fatto emergere la sua identità ed i poliziotti hanno scoperto anche che sulla testa dell'uomo pendeva un'espulsione dal territorio nazionale. Per questo, il cittadino straniero è stato denunciato.

Sono ancora in corso le indagini per risalire all'identità dell'altro malvivente che è riuscito, invece, a far perdere le proprie tracce correndo nelle vie limitrofe.

Gli operatori di polizia hanno infine contattato il proprietario dell'auto e gli hanno restituito la valigia al cui interno era contenuto l'ultimo modello di aspirapolvere Folletto, dal valore di 3.500 euro. Il proprietario ha formalizzato la denuncia anche perché la sua auto era stata danneggiata.

Questa mattina, l'arrestato è stato accusato di furto aggravato in concorso davanti al giudice del tribunale di Verona. L'arresto è stato convalidato ed è stato disposto per l'uomo l'obbligo di presentazione quotidiana in questura.