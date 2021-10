Ruba una costosissima E-bike a Lazise, ma viene scoperto ed arrestato dai carabinieri 

Nel pomeriggio di martedì 5 ottobre i carabinieri della stazione di Lazise, unitamente a quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Peschiera del Garda, riferiscono di aver arrestato «M.M., un quarantacinquenne residente nella provincia di Verona, per resistenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato». I militari spiegano che nel percorrere via Del Molinel a Lazise, avrebbero ad un certo punto notato «un ciclista» che alla vista delle loro auto avrebbe lanciato qualcosa oltre le mura del parco termale "Villa dei Cedri". I militari, insospettiti da questo comportamento, avrebbero quindi deciso di procedere al suo controllo, accertando contestualmente che l’oggetto appena lanciato fosse «una tronchesina».

Nella circostanza, riportano sempre i carabinieri, il ciclista si sarebbe dimenato «spintonando i militari per sottrarsi alla loro presa e tentare di fuggire colpendo uno di essi con calci e pugni senza, fortunatamente, procurargli alcuna lesione». Una volta immobilizzato, l'uomo sarebbe quindi stato fatto salire a bordo dell’auto di servizio e condotto presso la caserma di Lazise per la sua identificazione e la redazione degli atti relativi al suo arresto. Nel corso degli immediati accertamenti, i carabinieri riferiscono che sarebbe altresì emerso come l'uomo fosse «un pregiudicato per reati contro il patrimonio ed in particolar modo per furti di biciclette d’ingente valore, come quella sulla quale era alla guida nel momento in cui era stato fermato». I militari spiegano che si tratterebbe precisamente di «un'E-Bike marca KTB modello Macina Lycan 274 del valore di 4.500 euro». L'uomo, in un primo momento, non avrebbe saputo giustificare il possesso di tale veicolo e solo dopo un'«incessante opera di persuasione da parte dei militari» avrebbe riferito «l’orario ed il luogo del centro di Lazise da dove l’aveva presa, dichiarando di averla rubata».

I carabinieri, quindi, grazie alla rapida acquisizione e visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nel Comune Lazise, spiegano di aver appurato che la biciletta «era stata rubata effettivamente dalla persona fermata che aveva reciso con la tronchesina la catena con la quale era stata assicurata alla rastrelliera posta in via Rosenheim di Lazise». Poco più tardi il velocipede è stato così riconsegnato al legittimo proprietario, il quale si era presentato in caserma per sporgere la denuncia di furto. M.M. è stato infine dichiarato in arresto e condotto presso il carcere di Verona Montorio, in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo fissato per la mattinata di mercoledì, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Verona. All’esito della udienza di convalida dell’arresto, riferiscono i carabinieri, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere del quarantacinquenne rinviando l’udienza ad altra data.