La polizia ha arrestato un giovane in stazione a Verona accusandolo di cessione di droga e furto

La questura di Verona ha fatto sapere tramite una nota che, nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria compartimentale hanno arrestato «in flagranza», un «ragazzo di 24 anni». Quest'ultimo, a quanto si apprende, risulterebbe essere «di origine marocchina» ed accusato di «aver scippato dalle mani di un giovane acquirente italiano, durante la vendita di una dose di sostanza stupefacente, un portafoglio con denaro e documenti d’identità».

In particolare, secondo quanto viene riportato dalla questura scaligera, i poliziotti si sarebbero «dissimulati tra i viaggiatori» ed avrebbero assistito, a breve distanza, allo «scambio di un involucro, risultato poi contenere cocaina, con una banconota da 50 euro». In seguito, riferisce sempre la nota della polizia, il ragazzo di 24 anni poi arrestato si sarebbe accorto che l'altro giovane aveva con sé ulteriore denaro ed avrebbe quindi «improvvisamente sfilato il portafoglio dal marsupio per poi tentare la fuga inseguito dal proprietario».

A quel punto, il pronto intervento degli agenti della polizia ferroviaria avrebbe poi permesso di bloccare entrambi i soggetti. Una volta accompagnati in ufficio, la nota della questura spiega che gli agenti hanno proceduto alla segnalazione all’autorità amministrativa per «detenzione di sostanza stupefacente per uso personale», nei confronti del soggetto acquirente, mentre il ragazzo di 24 anni è stato arrestato con l'accusa di «furto» e per «cessione di sostanza stupefacente».

A quanto si apprende, quest'ultimo sarebbe stato condotto la mattina seguente in tribunale ed il giudice ne avrebbe «convalidato l’arresto», disponendo anche l’applicazione della misura cautelare del «divieto di soggiorno nel Comune di Verona», in attesa del giudizio già fissato. La stessa nota della questura di Verona, infine, precisa che «per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile».