Giovane ragazza e un minorenne tentano un colpo in appartamento ma vengono scoperti ed arrestati

I due avrebbero cercato di scassinare il portoncino d'ingresso di un'abitazione in via del Carroccio a Verona

La questura di Verona riferisce in una nota dell'arresto avvenuto ieri, venerdì 21 maggio, di una ragazza venticinquenne e di un minorenne di sedici anni. I due, secondo quanto spiegato dalla polizia, avrebbero «tentato di forzare il portoncino d’ingresso di un appartamento in via del Carroccio, ma la loro azione furtiva è stata interrotta dal rientro di un vicino di casa, che si è subito insospettito per la presenza di quei due estranei all’interno del condominio». I due giovani, a quel punto, avrebbero cercato di «dileguarsi fuori dal condominio e allontanarsi a forte velocità a bordo di un’auto, mentre il vicino di casa allertava il 113, segnalando il tentativo di effrazione e fornendo una descrizione dettagliata dei due responsabili e dell’auto utilizzata per scappare».

Grazie alla sinergia tra gli operatori della centrale operativa della questura e quelli delle volanti in servizio sul territorio, la fuga dei due ragazzi sarebbe però risultata assai breve. La polizia spiega infatti che poche centinaia di metri dopo, i due fuggitivi sono stati intercettati e fermati dagli agenti delle volanti. A bordo dell’auto usata per la fuga, la questura scaligera riferisce che «erano presenti ben visibili diversi grossi cacciaviti, una chiave inglese ed altri arnesi da scasso che sono stati subito sequestrati dagli operatori». Al termine degli accertamenti, per i due giovani sono quindi scattate le manette per i reati di "tentato furto in concorso" e "possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli".

Nella mattinata di sabato 22 maggio, all’esito del rito direttissimo, «il Giudice ha convalidato l’arresto della 25enne e ha disposto la misura del divieto di dimora nel Comune di Verona». Il ragazzo minorenne che di anni ne ha sedici, invece, «su disposizione del Sostituto Procuratore presso il Tribunale dei Minori di Venezia, è stato condotto presso il C.P.A. di Treviso, in attesa dell’udienza di convalida da parte del G.I.P. competente».