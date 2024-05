Condannato per un tentato furto in abitazione viene arrestato a Verona dai carabinieri

L’intenso controllo del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri di Verona, finalizzato a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti e ai reati contro il patrimonio, ha permesso nella giornata di venerdì 10 maggio di individuare e arrestare due cittadini stranieri.

In un caso si è trattato di un arresto per «detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio», avvenuto in zona piazza Sacco Vanzetti a Verona. Nella seconda circostanza, sempre nel corso dei medesimi servizi di controllo del territorio, durante la mattinata di venerdì, i carabinieri della stazione di San Giovanni Lupatoto riferiscono di aver arrestato un cittadino romeno di 46 anni.

L'operazione dei carabinieri è stata compiuta in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dalla procura della Repubblica di Verona. L'uomo in questione, secondo quanto è stato riportato dai militari dell'Arma in una nota, sarebbe infatti stato già condannato a scontare la pena di quasi un anno e mezzo di reclusione per «un tentato furto in abitazione» che sarebbe stato commesso nel Comune di San Giovanni Lupatoto nel marzo 2017.