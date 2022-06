La polizia locale arresta un 33enne sorpreso mentre cercava di rubare una bicicletta in piazza Bra

Venerdì pomeriggio, in piazza Bra, gli agenti della polizia locale di Verona hanno arrestato un cittadino tunisino 33enne. L'uomo arrestato, infatti, avrebbe in precedenza rubato una bicicletta e sarebbe stato intento ad appropriarsi illegalmente anche di un secondo velocipede, quando è però stato bloccato dalla polizia locale. Lo riferisce una nota di palazzo Barbieri che spiega inoltre come l'uomo arrestato avesse già «numerosi precedenti per reati contro il patrimonio». Sabato mattina si è poi svolto il processo per direttissima, all’esito del quale, spiega sempre la nota del Comune, «è stato convalidato l’arresto del pervenuto e applicata la misura restrittiva della custodia cautelare in carcere della durata di 6 mesi».

Gli agenti sono impegnati in questi giorni a contrastare anche il fenomeno mai passato di modo dei furti di biciclette. L'invito che viene rivolto ai cittadini è quello di «parcheggiare le bici nelle rastrelliere vicino alle telecamere di videosorveglianza cittadina», nonché di «utilizzare sistemi di sicurezza idonei». Infine, è molto importante «denunciare sempre il furto», in modo da consentire agli agenti di identificare quali siano i luoghi più colpiti dal fenomeno e, dunque, svolgere i controlli più opportuni.