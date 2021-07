​Autotrasportatore sottraeva bancali a una piattaforma logistica di Verona per rivenderli: arrestato dai carabinieri

Via C. A. dalla Chiesa, 7

Secondo quanto comunicato in una nota dei carabinieri, un autotrasportatore 59enne domiciliato nel territorio veronese si sarebbe appropriato di «numerosi bancali, sottraendoli dalla piattaforma logistica di Verona di una nota catena di supermercati». Per questo motivo l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della stazione carabinieri di Bussolengo che, lo scorso 24 luglio, riferiscono di averlo «sorpreso mentre tentava di rivenderli ad una società che li commercializzava».

Nella nota dei militari dell'Arma, viene spiegato che gli ammanchi di bancali non sarebbero però sfuggiti ad uno dei soci dei supermercati, il quale ne aveva denunciato il furto proprio ai carabinieri, precisando che il materiale veniva utilizzato da alcune società di autotrasporto cui erano state affidate le operazioni di carico e scarico merci dal centro di smistamento di Bussolengo alla piattaforma logistica. È stato quindi facile, per i militari dell’Arma, monitorare le predette società accorgendosi che «uno dei loro autisti» avrebbe, nel recente periodo, «deviato dal percorso prestabilito fermandosi in una località che nulla aveva a che fare con l’itinerario fissato». Una località tra l’altro, secondo quanto si apprende, «nella quale esisteva un capannone che offriva riparo a numerosissimi bancali».

Nella giornata di sabato, pertanto, riferiscono sempre i militari dell'Arma, dopo aver seguito il mezzo individuato che aveva appena caricato dalla piattaforma logistica «sottraendo dei bancali», i carabinieri spiegano di averlo monitorato sino ad «una società di San Giovanni Lupatoto che commercializza tali manufatti e che è risultata completamente estranea agli eventi in questione». Qui l’autista sarebbe infine stato «sorpreso a scaricare numerosi bancali che aveva appena rubato».

Di fronte all’evidenza dei fatti l’uomo avrebbe infine ammesso le proprie responsabilità, riferendo di essersi impossessato di «circa 232 bancali con l’intenzione di rivenderli». Per tale motivo è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato e questa mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Verona, il quale ha convalidato l’arresto disponendo che l’interessato fosse rimesso in libertà in attesa del dibattimento.