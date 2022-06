Spacca finestrino per rubare in un'auto, sorpreso dalla proprietaria e arrestato dalla polizia

Aveva rotto il finestrino di un'auto parcheggiata in Via Merighi, a Verona, ed aveva tentato di rubare all'interno del veicolo. La proprietaria del mezzo, però, l'ha sorpreso e ha chiamato la polizia. E così, la notte scorsa, un 24enne è stato arrestato dagli agenti delle Volanti con l'accusa di furto aggravato.

La segnalazione alla centrale operativa della questura di Verona è arrivata intorno all'1.30 della notte appena trascorsa. Una donna aveva visto accando alla sua auto un ragazzo rovistare all'interno dell'abitacolo. La richiesta di aiuto della vittima ha fatto scattare l'intervento dei poliziotti che sono arrivati in pochi minuti in Via Merighi. Gli agenti hanno trovato il 24enne vicino al luogo del furto e intento a frugare in alcuni bagagli appena asportati. Poco lontano, ben nascosto, gli agenti hanno anche trovato un frangivetro, verosimilmente utilizzato dal malvivente per rompere il finestrino.

Per il 24enne l'arresto è scattato immediatamente e i successivi accertamenti degli agenti hanno consentito di appurare che il giovane non era nuovo a simili reati. L'arresto è stato poi convalidato questa mattina in tribunale.