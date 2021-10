Sottoposto agli arresti domiciliari, lo trovano ubriaco in un bar e lo arrestano

Lunedì sera, intorno alle 20.30, i poliziotti di Verona hanno arrestato per evasione un 35enne. L'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari con possibilità di uscire dal proprio domicilio solo per motivi di lavoro dalle 8 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Il 35enne è stato sorpreso nei pressi di un bar in Via San Pietro Incarnario, in evidente stato di ubriachezza.

Il giudice ha convalidato l'arresto ed ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari.