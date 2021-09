Dalla Spagna a Verona e Mantova, scoperto un traffico internazionale di droga: arrestato 43 enne incensurato

Nella mattinata di giovedì gli uomini della Squadra Mobile di Verona, coadiuvati dai colleghi della Squadra Mobile di Mantova, riferiscono di aver portato a termine «un'operazione di polizia relativa ad un traffico internazionale di marijuana tra le province di Verona e Mantova». Nello specifico, l'intervento è stato compiuto nel territorio di Volta Mantovana, dove «è stata individuata una base di stoccaggio dello stupefacente, in un appartamento all’interno di un residence».

Secondo quanto si apprende da una nota della questura scaligera, gli uomini della sezione Antidroga della Squadra Mobile «sono intervenuti, effettuando una minuziosa perquisizione locale e personale a carico di C.M.C. - 43 enne incensurato di origini romene, residente in Spagna - giunto da pochi giorni in Italia da Barcellona, unico occupante dell’appartamento in questione». L’atto di polizia giudiziaria, rivela sempre la nota della questura, ha permesso di «rinvenire e sequestrare undici chilogrammi di marijuana, suddivisa in altrettanti involucri di cellophane da circa un chilo ciascuno già pronti per la cessione all’ingrosso ai clienti del territorio». La polizia rivela inoltre che «sono stati altresì sequestrati tre analoghi involucri vuoti, celati all’interno del cestello della lavatrice, evidentemente riconducibili a precedenti cessioni di marijuana».

Il cittadino in questione è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed accompagnato dagli agenti presso la casa circondariale di Mantova, messo a disposizione della competente autorità giudiziaria. Nel prosieguo delle operazioni, specifica inoltre la questura scaligera, gli uomini della Squadra Mobile, appostati nei pressi del Residence in attesa dei complici dell’arrestato, dopo alcune ore «hanno individuato e bloccato N.C.M. di anni 41 e C.R.S. di anni 45, entrambi cittadini romeni anch’essi residenti in Spagna e, dalle risultanze dell’indagine, coinvolti a vario titolo nell’illecita attività». Entrambi sono stati «deferiti all’autorità giudiziaria in stato di libertà per concorso in detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti». La questura rivela in conclusione che «sono in corso ulteriori attività investigative volte alla ricostruzione della rete di eventuali altri spacciatori locali coinvolti nella vicenda».