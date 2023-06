I carabinieri di Caprino Veronese hanno arrestato un ventisettenne fermato in auto con duecento grammi di hashish

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Caprino Veronese riferiscono in una nota di aver arrestato un giovane di ventisette anni, il quale sarebbe stato scoperto mentre «stava trasportando due etti di hashish a bordo della sua auto». Secondo quanto viene riferito dai militari dell'Arma, l'episodio risalirebbe al pomeriggio di mercoledì 21 giugno, quando una gazzella dell’aliquota radiomobile carabinieri di Caprino Veronese sarebbe stata intenta a perlustrare la strada regionale SS11 Abetone-Brennero che da Sant’Ambrogio di Valpolicella conduce verso Verona. L’equipaggio della gazzella, nei pressi dello svincolo della tangenziale a Pescantina, avrebbe ad un certo punto notato un’autovettura VW Golf che «proseguiva sbandando da una parte all’altra della corsia». Dinanzi a tale situazione, i carabinieri hanno quindi deciso di sottoporla a un controllo.

Il giovane conducente, spiega sempre la nota dei militari dell'Arma, sarebbe apparso subito «particolarmente nervoso ed impaurito». Una circostanza che ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo. Durante le verifiche, sarebbe inoltre emerso che il ragazzo sarebbe stato già «gravato da precedenti in materia di stupefacenti». Di conseguenza, i militari spiegano di aver proceduto alla perquisizione dell’autovettura rinvenendo, sotto il sedile anteriore del passeggero, «un "panetto" di hashish avvolto in cellophane trasparente del peso di grammi 100 ed un secondo, analogo, all’interno del vano porta oggetti anteriore». Stando a quanto viene riportato nella nota dei carabinieri, entrambi gli involucri avrebbero presentato il medesimo confezionamento e, in particolare, sarebbero stati contraddistinti da un’etichetta riportante la scritta "Happy New Year 2023", con la relativa immagine di una foglia di cannabis che, spiegano i militari, «verosimilmente ne indica il lotto di provenienza».

In considerazione dei «precedenti dell’uomo», nonché dell’«elevata quantità di stupefacente rinvenuta», la nota dei carabinieri rivela che «il ventisettenne è stato tratto in arresto dandone comunicazione al Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Verona, Dott.ssa Valeria Ardito». Quest'ultima, secondo ciò che riportano i carabinieri, avrebbe quindi disposto di portare il ventisettenne presso la sua abitazione in regime di «arresti domiciliari», nell'attesa dell’udienza con rito direttissimo, prevista nella mattinata di giovedì 22 giugno. All’esito di questa, riportano sempre i militari dell'Arma, il giudice del tribunale di Verona, Dott. F. Cavazza, dopo aver convalidato l’arresto avrebbe infine disposto la «scarcerazione dell’indagato», rinviando infine l’udienza per il dibattimento al prossimo 21 novembre. La stessa nota dei carabinieri, in conclusione, evidenzia che «la misura precautelare è stata adottata di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».