Scoperta in stazione a Verona con dell'eroina: i carabinieri arrestano una 36 enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile riferiscono di aver arrestato nel pomeriggio di mercoledì una donna trentaseienne, trovata in possesso di circa 100 grammi di eroina. In base a quanto riportato dai militari dell'Arma, intorno alle ore 15 i carabinieri erano intenti in un servizio di pattugliamento in viale Piave, quando avrebbero notato una donna che, a passo sostenuto, si sarebbe allontanata dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova attraverso un passaggio riservato ai dipendenti delle ferrovie.

Alla vista dei militari, la donna avrebbe tradito un po' di malcelato nervosismo, finendo così con l'essere fermata. Dai controlli preliminari, i carabinieri riferiscono che sarebbero emersi «vari precedenti alle spalle, tutti per fatti collegati allo spaccio di stupefacenti», oltre al fatto che la trentaseienne sarebbe residente a Brescia. Di qui, spiegano i militari, la decisione di accompagnare in caserma la donna fermata per farla quindi perquisire da una collega. La donna, in base al resoconto dei militari, avrebbe nascosto su di sé «tre "sassi" di eroina per un peso complessivo di 54 grammi, altri 10 grammi suddivisi in diciotto dosi pronte per essere spacciate, nonché due dosi di cocaina del peso complessivo di grammi 0,6».

I militari dell'Arma, infine, spiegano di aver poi raggiunto l’abitazione di Brescia della donna dove «sono stati recuperati altri 41,4 grammi di eroina, un bilancino e tutto il necessario per suddividere la droga in dosi pronte per lo smercio». La trentaseienne è stata quindi arrestata e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stata condotta nella Casa Circondariale di Montorio. Questa mattina, il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.