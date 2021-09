Cocaina nascosta nell'aerosol: arrestato dai carabinieri un 39 enne a Verona

Nel corso di servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga, i carabinieri della stazione di Verona principale riferiscono in una nota di aver arrestato «un trentanovenne spagnolo, residente in città e con precedenti specifici, per detenzione di sostanze stupefacenti». In particolare, al termine di un controllo nell’abitazione dell'uomo, i militari dell'Arma spiegano di aver trovato e sequestrato «14 grammi di cocaina che l’uomo aveva celato all’interno di un apparecchio nebulizzatore per l’aerosol».

I carabinieri riferiscono quindi di aver trovati anche «un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 540 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio». Il reo è stato arrestato e stamane, venerdì 17 settembre, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’atto e fissato una nuova data per il processo, nell’attesa del quale il cittadino spagnolo si presenterà ai carabinieri per la firma di controllo.