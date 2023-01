I carabinieri di Bosco Chiesanuova hanno arrestato un giovane di 21 anni per spaccio di droga

I carabinieri della stazione di Bosco Chiesanuova riferiscono di aver arrestato, durante la scorsa serata, in flagranza di reato «un ventunenne residente della zona accusato di "detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio"». In base a quanto viene riportato dai militari in una nota, transitando attorno alle ore 21 nei pressi della Chiesa di Lughezzano, l’attenzione dei militari dell’Arma sarebbe stata attirata da un’autovettura in sosta. A bordo del veicolo, parcheggiato al buio e in una posizione defilata, i carabinieri spiegano di aver trovati due soggetti che sono subito stati sottoposti ad un controllo di polizia.

Stando a ciò che viene riferito dai carabinieri, nel corso del controllo, il passeggero sarebbe stato trovato «in possesso di tre dosi di hashish per un peso complessivo di circa 19 grammi occultate nei propri indumenti intimi, nonché di un bilancino di precisione e della somma in contanti di 275 euro». Il denaro in questione viene ritenuto dai carabinieri «provento di pregressa attività di spaccio». A casa dello stesso, un «ventunenne residente a Bosco Chiesanuova», i militari affermano inoltre di aver «rinvenuto, ben nascosti in un armadio, ulteriori 73 grammi di sostanza stupefacente».

Il ragazzo è stato perciò arrestato per «detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio». I carabinieri rivelano quindi che «la misura è stata poi convalidata l’indomani mattina dal giudice del rito direttissimo e, chiesti i termini a difesa, il processo è stato al momento rinviato». Gli stessi militari dell'Arma, infine, evidenziano nella loro nota che «le misure sono state adottate d’iniziativa da parte del comando procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».