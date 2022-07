Alla vista dei carabinieri scavalca una recinzione e fugge, ma viene bloccato e arrestato per detenzione di droga

I carabinieri della sezione radiomobile di Verona riferiscono in una nota di aver arrestato, nella serata di lunedì, un ventenne tunisino perché «indagato per i reati di "detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale"». Nella nota dei militari viene spiegato che i carabinieri nel transitare lungo via San Giacomo, avrebbero notato un giovane che alla vista dell’auto di servizio avrebbe «scavalcato la recinzione di un condominio nel tentativo di allontanarsi velocemente».

Immediatamente inseguito dai carabinieri, una volta raggiunto, il ragazzo avrebbe quindi «opposto resistenza», ma sarebbe stato in seguito bloccato. La successiva perquisizione avrebbe poi permesso ai militari dell'Arma di stabilire il motivo della fuga: il giovane, che risulterebbe «senza fissa dimora e stabile occupazione», nonché già «sottoposto all’obbligo di presentazione presso la questura di Verona per altro procedimento», avrebbe infatti avuto con sé «76 grammi circa di hashish e la somma contante di 290 euro, nonché un bilancino e l’attrezzatura per il confezionamento in dosi dello stupefacente».

Inevitabile dunque l’arresto che, spiega sempre la nota dei carabinieri di Verona, il giudice ha poi convalidato il giorno dopo, disponendo la liberazione dell’arrestato che ora «dovrà continuare a presentarsi presso la questura per l’apposizione della firma quotidiana».