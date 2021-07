Agli arresti domiciliari a Bussolengo esce di casa «per una boccata d'aria», ma incontra i carabinieri

Via C. A. dalla Chiesa, 7

Nella serata di ieri, venerdì 2 luglio 2021, i carabinieri della stazione di Bussolengo riferiscono di aver arrestato «una cittadina serba di 35 anni domiciliata a Bussolengo, per il reato di evasione». I militari spiegano in una nota di aver visto la donna nel transitare nei pressi di via Monte Ortigara. La signora in questione risulterebbe conosciuta ai carabinieri «per i suoi trascorsi penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti». Oltre a ciò, spiegano sempre i militari dell'Arma, la donna «non sarebbe dovuta trovarsi in quel luogo, essendo sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. del Tribunale di Brescia con il divieto di allontanarsi senza autorizzazione dall’abitazione di sua madre, sita a Bussolengo, e di comunicare con altre persone se non con quelle conviventi».

Al contrario, la signora 35 enne che qualche ora prima risulterebbe essere stata anche controllata dai carabinieri presso il suo domicilio, nel momento in cui è stata però fermata dai militari in strada, pare stesse «tranquillamente facendo una passeggiata in bicicletta, noncurante delle restrizioni alle quali avrebbe dovuto attenersi». I carabinieri riferiscono infatti che nella circostanza la donna si sarebbe giustificata «dicendo ai militari che aveva necessità di "prendere una boccata d’aria", tentando di sminuire la gravità del suo comportamento».

A quel punto la donna è stata condotta presso gli uffici della stazione carabinieri di Bussolengo e dichiarata in arresto. La stessa, dopo le formalità di rito, è stata trasferita presso la compagnia carabinieri di Peschiera del Garda per essere trattenuta sino al processo con rito direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Verona e che si è celebrato nella la mattinata odierna. Dopo la convalida dell’arresto, specifica la nota dei militari, «il Giudice accoglieva la richiesta dei “termini a difesa” avanzata dal difensore e rinviava l’udienza al mese di settembre disponendo per M.M. il rispristino della misura cautelare degli arresti domiciliari».