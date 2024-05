Fermato in moto dalla polizia locale a Verona: giovane viene trovato con della cocaina e arrestato

Durante i normali posti di controllo notturni, finalizzati alla repressione della guida in stato di ebbrezza, il reparto territoriale della polizia locale di Verona fa sapere di aver sequestrato «quasi quattro etti di cocaina» e di aver arrestato una persona ritenuta essere uno «spacciatore». L’operazione di controllo, in base a quanto si apprende, è stata scattata a cavallo tra sabato e domenica scorsa, circa a mezzanotte, quando una moto Brera 125 è stata fermata da una pattuglia mentre procedeva a forte andatura in viale del Lavoro.

Stando a quanto riferito dalla polizia, il giovane conducente alla guida del veicolo avrebbe a quel punto iniziato ad innervosirsi durante i controlli che avrrebbero poi permesso di trovare «circa 10 grammi di cocaina». Dalla successiva perquisizione al domicilio del giovane sarebbero quindi stati ritrovati «altri 370 grammi di cocaina», in parte «suddivisi in 168 dosi pronte per lo spaccio», nonché «il restante in "sasso"». La polizia fa poi sapere di aver trovato anche dei bilancini e «quasi 9.000 euro in contanti», ritenuti dagli agenti «probabile provento delle attività illecite».

Una volta avvisato il pubblico ministero di turno, il ragazzo di 22 anni è stato trasferito al carcere di Montorio, dove il Gip ha convalidato l'arresto, mantenendo la misura più restrittiva. «Grazie alla professionalità degli agenti di polizia locale, - ha dichiarato l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - un ordinario controllo ha portato a un’operazione di contrasto all’attività di spaccio. Centinaia di dosi di cocaina sono state sottratte ai tanti adulti e giovani che ne fanno uso. Il consumo di droga, che alimenta illegalità e dipendenze, si conferma uno dei principali mali che affliggono la nostra comunità».