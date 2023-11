Fermato dalla polizia a Vicenza, sarà espulso dall'Italia: era già stato arrestato a Verona con l'accusa di molestie a una minorenne

La questura di Vicenza ha comunicato che nel pomeriggio di giovedì 2 novembre, una pattuglia della polizia di Stato impegnata nei servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, avrebbe sorpreso nel capoluogo berico un «pregiudicato extracomunitario», mentre «con fare sospetto» alla vista degli agenti avrebbe accelerato il passo verso via Gorizia, nel tentativo di «darsi alla fuga per evitare di essere fermato». Raggiunto dai poliziotti, l'uomo è stato condotto negli uffici della questura berica per gli accertamenti finalizzati alla sua identificazione.

In base a quanto si apprende dalla nota della questura di Vicenza, la persona fermata sarebbe «un cittadino del Togo nato nel 1989», il quale sin dai primi accertamenti presso la banca dati del ministero dell’interno sarebbe risultato «avere a proprio carico numerosi e gravissimi precedenti penali». In particolare, l'uomo in questione dopo aver «clandestinamente fatto ingresso in Italia nel 2015 sulla costa siciliana», avrebbe «risalito la penisola e fatto richiesta di Asilo politico presso la questura di Vicenza». Secondo quanto riportato dalla questura, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, tuttavia, non avrebbe accolto la domanda né ravvisato «alcun presupposto per concedere al cittadino straniero un permesso di soggiorno». L'uomo, quindi, avrebbe fatto ricorso contro il provvedimento, prima alla Corte d’Appello e poi presso la Corte di Cassazione, senza però «mai ottenere una decisione favorevole».

Sempre la nota della questura di Vicenza spiega che nel frattempo l’uomo si sarebbe rivolto anche al Servizio di consulenza e accompagnamento per i richiedenti asilo e rifugiati del Comune di Vicenza, ciò al fine di ottenere aiuto per la sua pratica che, tuttavia, spiega sempre la nota della questura berica, «non poteva essere sanata, soprattutto a causa di un gravissimo episodio criminoso» che in precedenza lo avrebbe visto coinvolto. Dalla questura riferiscono infatti che nel mese di maggio di quest’anno, a Verona, l’uomo sarebbe stato «arrestato per minaccia aggravata e atti persecutori», ciò poiché avrebbe «pedinato e molestato una ragazzina minorenne» e sarebbe inoltre «rimasto appartato nei pressi della abitazione della vittima con l’intenzione di violentarla». Nell'occasione, riferisce sempre la nota della questura di Vicenza, alla vista delle forze dell’ordine intervenute a seguito della richiesta di aiuto effettuata dai genitori della ragazzina al numero di emergenza, l'uomo si sarebbe scagliato contro la pattuglia ed avrebbe cagionato agli agenti delle «ferite guaribili in 55 giorni».

La questura berica, inoltre, riferisce che l'uomo in questione, una volta uscito dalla Casa circondariale di Verona, nei giorni scorsi sarebbe nuovamente tornato a Vicenza, dove avrebbe «ricominciato a vivere di espedienti». Nella giornata di giovedì, riporta sempre la nota della polizia, presso l’Ufficio immigrazione della questura gli è stato notificato «un ordine di allontanamento dal territorio nazionale ed il contestuale decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer, in Sardegna, entrambi emessi dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori». Di fronte agli operatori dell’immigrazione, l’uomo avrebbe peraltro «dato in escandescenze cercando di opporsi violentemente dal farsi fotosegnalare». Nella tarda serata di giovedì, infine, il cittadino togolese è stato allontanato dalla provincia vicentina e scortato sino a Roma in auto, da qui poi in aereo dagli agenti dell’Ufficio immigrazione, su ordine del questore, è stato condotto presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer. Qui, chiarisce la nota della questura, l'uomo «verrà trattenuto in attesa di essere quanto prima imbarcato su un volo diretto in Togo».

«Questo genere di attività di polizia di sicurezza a contrasto della immigrazione clandestina - ha evidenziato il questore di Vicenza Paolo Sartori - sono finalizzate ad evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti stranieri pregiudicati, spesso privi del necessario titolo per soggiornare nel nostro paese, i quali, con i loro comportamenti, destano particolare allarme sociale e compromettono la civile convivenza. Più in generale, - ha quindi concluso il questore Sartori - l’obiettivo è quello di mantenere il più elevato possibile il livello di legalità nella nostra Provincia, facendo percepire alla cittadinanza la vicinanza delle Istituzioni ai problemi ed alle esigenze da essa ritenuti imprescindibili».