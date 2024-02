Cinquantenne fermato in auto dai carabinieri che a bordo trovano cocaina suddivisa in dosi: arrestato

Prosegue il prezioso lavoro dei carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona, impegnati in servizi di prevenzione e repressione al fenomeno dell’abuso di stupefacenti. Secondo quanto viene riferito in una nota dei militari dell'Arma, nella serata di giovedì 8 febbraio una pattuglia della stazione di Villafranca di Verona impegnata in un servizio di controllo del territorio nella frazione Dossobuono, avrebbe intimato l’alt ad un’autovettura. A bordo di questa si sarebbe trovato «un uomo dall’atteggiamento sospetto» che i carabinieri spiegano sarebbe poi risultato essere «un 50enne di origini marocchine con precedenti per stupefacenti»

L'uomo in questione è quindi stato sottoposto immediatamente a un controllo. A seguito della perquisizione, i militari riferiscono di aver trovato a bordo del veicolo «63 grammi di cocaina suddivisa in dosi». L’operazione si è dunque conclusa con l’arresto del cinquantenne che è stato poi trattenuto, su disposizione della procura della Repubblica di Verona, presso le camere di sicurezza della locale compagnia dei carabinieri. Ciò fino al giudizio direttissimo che si è celebrato stamattina, venerdì 9 febbraio, innanzi al giudice di Verona, il quale, secondo quanto riportato dai carabinieri, «ha convalidato l’arresto e disposto per il 50enne il divieto di dimora nella Provincia di Verona».

«Il blitz - sottolinea la nota dei carabinieri - dimostra con quale attenzione venga contrastato il consumo smisurato di stupefacenti, sempre più diffuso anche fra giovanissimi e conferma il constante impegno delle forze dell’ordine a presidio del territorio». Da ultimo, i militari evidenziano che «la misura è adottata di iniziativa da parte del comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».