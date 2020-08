Arresto cardiaco in piscina: guidati dal 118, i presenti lo salvano in attesa dell'ambulanza

Un'altra tragedia sfiorata in piscina, dopo quella che domenica ha visto un uomo andare in arresto cardiaco.

Stando a quanto riferito da soccorritori, erano circa le 17.30, quando un uomo di circa 70 anni ha accusato un arresto cardiaco mentre si trovava in un piscina situata in località Gabbiola, a Lazise. Alcune delle persone presenti si sono accorte del malore ed hanno avvisato immediatamente il 118: al telefono, l'operatore della centrale operativa, li ha guidati nell'esecuzione del massaggio cardio-respiratorio, in attesa dei soccorsi arrivati con un'ambulanza medicalizzata e una infermierizzata.

Quando il suo cuore ha ricominciato a battere, il settantenne è stato intubato e portato all'ospedale di Peschiera del Garda, dove adesso si trova ricoverato in rianimazione.

