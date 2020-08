Colto da un arresto cardiaco a Conca dei Parpari viene elitrasportato a Borgo Trento

Secondo ciò che rferiscono i soccorritori del 118, un uomo di 59 anni sarebbe andato in arresto cardiaco mentre si trovava in località Casara presso Conca dei Parpari. L'episodio si sarebbe verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 16 agosto e sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem con un elicottero proveniente da Verona. Dopo le prime cure per rianimarlo, il 59 enne è stato accompagnato presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.

