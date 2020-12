Colto da un arresto cardiaco in sella alla bici: rianimato e portato in ospedale

Un ciclista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, dopo un malore accusato nella mattinata di Santo Stefano.

Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori, erano da poco passate le ore 11 quando un 51enne in bici sarebbe stato colto da arresto cardiaco mentre si trovava in via Pantheon, nella zona di Santa Maria in Stelle. In suo aiuto sono arrivati gli uomini del 118 con automedica ed ambulanza, che avrebbero iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, che fortunatamente si sarebbero rivelate efficaci: una volta intubato, il ciclista è stato quindi trasportato in codice rosso in ospedale.