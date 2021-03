Colpito da un arresto cardiaco: 69enne soccorso e rianimato dai passanti

L'uomo ha accusato il malore nella mattinata di venerdì nella zona di via Lussemburgo, a Verona. Soccorso da alcune persone che si trovavano nella zona, è stato poi raggiunto dal personale del 118 che ha proseguito nelle manovre fino alla ripresa dal ritmo cardiaco

Momenti di grande tensione quelli vissuti nella mattinata di venerdì nella zona di via Lussemburgo a Verona.



Secondo quanto riferito dal 118,ed è stato soccorso da alcuni passanti, che hanno avvisato il personale medico. Proprio le prime persone corse in suo aiuto avrebbero iniziato le manovre di rianimazione, che sarebbero state poi portate avanti dal personale medico giunto con l'auto medica, fino alla ripresa dal ritmo cardiaco.L'uomo è stato poi condotto in ambulanza all'ospedale di Borgo Trento, per le cure e gli accertamenti del caso.